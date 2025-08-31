31 августа 2025

Штрафы за поиск экстремистского контента вступили в силу 1 сентября

В России ввели штрафы за поиск экстремистских материалов
В России ввели штрафы за поиск экстремистских материалов Фото:

С 1 сентября в России вступил в силу закон, вводящий штрафы от 3 до 5 тысяч рублей за умышленный поиск экстремистских материалов в интернете, в том числе с использованием VPN-сервисов. Документ размещен на портале публикования правовых актов.

«С 1 сентября вступил в силу закон, подписанный президентом России Владимиром Путиным 31 июля, который вводит административные штрафы за умышленный поиск экстремистских материалов в интернете. Для граждан штраф составит 3–5 тысяч рублей, при этом наказание распространяется и на использование VPN-сервисов для доступа к такой информации. Отдельно закон предусматривает штрафы за рекламу VPN: для граждан — 50–80 тысяч рублей, для должностных лиц — 80–150 тысяч, для юрлиц — 200–500 тысяч рублей», — передает «РБК» со ссылкой на документ.

Инициатива, внесенная группой депутатов «Единой России», вызвала критику даже в Госдуме: депутат от КПРФ Алексей Куринный назвал ее схожей с наказанием за «мыслепреступление». В Кремле призвали подробнее разъяснить нормы закона, а министр цифрового развития Максут Шадаев заверил, что наказывать будут только за умышленные действия, а силовикам придется доказывать наличие умысла. Закон был принят несмотря на резонанс.

Ранее власти подчеркивали, что наказание будет применяться только за умышленный и осознанный поиск экстремистских материалов, включенных в официальный список Минюста РФ, а случайное использование VPN или переход по ссылкам не считаются нарушением. Закон также вводит штрафы за рекламу VPN-сервисов, однако само использование этих сервисов не запрещено.

