31 августа 2025

Израиль хочет поместить Грету Тунберг в тюрьму для террористов

Активистке может грозить заключение
Активистке может грозить заключение
новость из сюжета
Война на Ближнем Востоке

Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир предложил ужесточить меры против иностранных активистов, пытающихся прорвать блокаду сектора Газа. Он намерен предложить премьер-министру Биньямину Нетаньяху не ограничиваться обычными задержаниями и депортацией. В частности, заключить представителей общественных организаций, включая шведскую экоактивистку Грету Тунберг, в тюрьму для террористов.

«Нетаньяху будет представлена стратегия: задержать активистов и поместить их в тюрьмы Кициот и Дамон с условиями для содержания террористов. Также предлагается конфисковать суда „Флотилии свободы“, на яхте которой находилась гражданка Швеции Грета Тунберг, и передать их в пользование израильским правоохранителям», — уточнила газета Israel Hayom.

Как сообщало URA.RU ранее, шведская экоактивистка Грета Тунберг, депортированная властями Израиля после попытки попасть в сектор Газа на судне «Мадлен», 10 июня вернулась на родину. В аэропорту собралась большая группа людей с палестинскими флагами, которые приветствовали девушку аплодисментами.

Позднее французский врач Батиста Андре заявил: израильские военные применяли жестокие методы против пассажиров гуманитарного судна, включая экоактивистку Грету Тунберг. Они включали громкую музыку и танцевали, чтобы мешать людям спать, ограничивали в доступе к питьевой воде и пище.

