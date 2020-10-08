08 октября 2020
07 октября 2020

Министр обороны сменил Тюменского военкома

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Здание по ул. Ленина 1. Тюмень, военкомат, ленина 1
Главным военкомом Тюменской области стал кадровый офицер Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Главой военного комиссариата Тюменской области приказом министра обороны РФ Сергея Шойгу назначен действующий офицер вооруженных сил — полковник Алексей Куличков. На этом посту он сменил Александра Моторина — офицера запаса. Моторин покинул свой пост и ушел на заслуженный отдых. Информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе Центрального военного округа.

«Действующие военнослужащие возглавили военные комиссариаты регионов дислокации Центрального военного округа, сменив на этом посту гражданских служащих Минобороны РФ. Всего около 100 кадровых военных назначены в комиссариаты регионов дислокации ЦВО и приступили к исполнению служебных обязанностей», — добавили в ведомстве.

В пресс-службе Центрального военного округа Министерства оборону РФ также сообщили, что сейчас Моторин передает дела сменщику. О новом военном комиссаре области известно, что он окончил Омское общевойсковое командное военное училище, а также военную академию. Участвовал в боевых действиях на Северном Кавказе и Ближнем Восктове, награжден орденом Мужества.

Ранее URA.RU писало, что уже бывший военный комиссар Тюменской области Александр Моторин оказался замешан в скандале. Его обвиняли в плохом обращении с доверенным им под управление памятником культуры.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Югра», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...