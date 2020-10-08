Министр обороны сменил Тюменского военкома

Главой военного комиссариата Тюменской области приказом министра обороны РФ Сергея Шойгу назначен действующий офицер вооруженных сил — полковник Алексей Куличков. На этом посту он сменил Александра Моторина — офицера запаса. Моторин покинул свой пост и ушел на заслуженный отдых. Информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе Центрального военного округа.
«Действующие военнослужащие возглавили военные комиссариаты регионов дислокации Центрального военного округа, сменив на этом посту гражданских служащих Минобороны РФ. Всего около 100 кадровых военных назначены в комиссариаты регионов дислокации ЦВО и приступили к исполнению служебных обязанностей», — добавили в ведомстве.
В пресс-службе Центрального военного округа Министерства оборону РФ также сообщили, что сейчас Моторин передает дела сменщику. О новом военном комиссаре области известно, что он окончил Омское общевойсковое командное военное училище, а также военную академию. Участвовал в боевых действиях на Северном Кавказе и Ближнем Восктове, награжден орденом Мужества.
Ранее URA.RU писало, что уже бывший военный комиссар Тюменской области Александр Моторин оказался замешан в скандале. Его обвиняли в плохом обращении с доверенным им под управление памятником культуры.
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