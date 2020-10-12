Тяжелого пациента с коронавирусом увезли в больницу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

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Пациента с коронавирусом, который неделю не мог дождаться помощи, курганские медики увезли в больницу. Это случилось почти сразу после публикации «К умирающему от коронавируса курганцу не едут врачи. Его жена бросалась под колеса скорой». О госпитализации мужа URA.RU сообщила его супруга Ирина Алехина.

«Недавно муж снова стал задыхаться. Я побежала в поликлинику за помощью. Там сказали, что врач пошел к нам. Когда вернулась, его уже осматривала терапевт. Тут же подъехала реанимация. Мужа госпитализировали во вторую горбольницу», — пояснила женщина.

Ранее агентство писало, что с 7 октября семья ждала медицинской помощи. С каждым днем 62-летнему мужчине с подтвержденным диагнозом коронавирус становилось хуже. В скорой помощи поясняли, что теперь выезжают только для госпитализации пациентов с коронавирусом. Но положить человека в больницу могут только по направлению участкового врача. Ранее курганские власти признали проблемы в медицине и обещали наладить оказание медпомощи к среде.