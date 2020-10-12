В Тюмени силовика наказали за грубое задержание активистки

За синяки на руке активистки полицейский отделался замечанием Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Тюменская активистка Людмила Функ возмущена слишком мягким наказанием для полицейского, применившего к ней силу во время задержания после пикета против изменений Конституции. О том, что силовик отделался всего лишь замечанием, она рассказала в беседе с URA.RU.

«Конечно, это неправильно. Я считаю, что наказание должно быть более суровым, чтобы другим было неповадно так себя вести. Это несправедливо. Я даже не думала, что наши тюменские сотрудники полиции на такое способны», — заявила Людмила Функ в разговоре с URA.RU.

В июне гражданская активистка Людмила Функ вышла на одиночный пикет против изменения Конституции. Итогом стало задержание, а также синяки на полруки — их тюменке оставил сотрудник ППС. Как сообщили в местном отделении партии КПРФ, МВД провело проверку по данному факту и по итогу полицейский получил замечание [документ имеется в распоряжении URA.RU].

Такое разрешение конфликта не устроило депутата от КПРФ в областной Думе Юрия Юхневича — именно он направил в тюменский главк запрос с требованием разобраться в ситуации с грубым задержанием. Теперь политик собирается обжаловать решение в прокуратуре.

Саму активистку за одиночный пикет приговорили к штрафу в 10 тысяч рублей. Это решение жительница Тюмени оспаривает. В ближайшее время она подаст уже вторую апелляцию на решение Центрального районного суда.