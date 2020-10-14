К Тюменской области приближается вторая волна коронавируса

За сутки коронавирус выявлен у 133 тюменцев Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

За прошедшие сутки коронавирус подтвердился у 133 тюменцев. Такие данные приводит федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Там также уточнили, что в регионе скончался еще один пациент с коронавирусом.

«Тюменская область — 133. Зарегистрирован один летальный случай [заболевания коронавирусом за минувшие сутки]», — указано в сообщении федерального оперштаба. Днем ранее заболевание было диагностировано у 132 жителей региона.

Ситуация с распространением коронавируса в Тюменской области остается напряженной. Из-за этого в регионе вернули часть ограничений: так, детским спортивным командам снова запрещено выезжать на соревнования в соседние регионы. 13 октября глава региона Александр Моор сообщил о том, что в местных госпиталях появится тысяча новых коек для заболевших COVID-19. Также власти приобретут новые томографы, чтобы сократить очереди на КТ, 41 машину неотложной помощи и 46 — для скорой помощи.

Ранее агентство писало о том, что режим повышенной готовности в Тюменской области продлен еще на месяц. О том, кто из тюменцев чаще становится жертвой коронавируса, можно узнать из статистики URA.RU.