Замгубернатора ЯНАО наказали за провалы по экологии

Александр Калинин получил прокурорское представление из-за подчиненных Фото: пресс-служба правительства ЯНАО

Первый замгубернатора ЯНАО Александр Калинин получил прокурорское представление из-за работы департамента природно-ресурсного регулирования. Ведомство, которое курирует чиновник, поймали на нарушениях по нацпроекту «Экология». Об этом по результатам проверки сообщили в прокуратуре ЯНАО.

Вопросы у прокуроров вызвала работа учреждения «Леса Ямала», которое входит в структуру депприроды. Ведомство доверило подразделению проект «Сохранение лесов». Однако в госзадании не были указаны критерии качества работ по минерализации почв, что мешало оценивать, насколько эффективно расходуются деньги из бюджета. «В этой связи прокуратурой округа первому заместителю губернатора региона внесено представление», — сказали в окружной прокуратуре.

Также «Леса Ямала» неверно формировали начальную цену контракта для поставщиков. В частности, учреждение должно было закупить трактор, однако сотрудники не использовали данные коммерческих предложений потенциальных подрядчиков. В отношении «Лесов Ямала» возбудили дело о нарушении порядка торгов.

Остальные направления экологического нацпроекта не вызвали вопросов у прокуратуры ЯНАО. Всего на его реализацию по двум направлениям выделено 65,6 млн рублей. На «Сохранение лесов» предусмотрено 22,2 млн рублей, а на «Чистую воду» 43,4 млн рублей.