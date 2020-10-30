Власти РФ отказываются вводить карантин, несмотря на резкий рост заболевших Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 30 октября, — 324-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 234-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.

По данным сервиса coronavirus-monitor, за прошедшие сутки число зараженных в мире увеличилось на 562 071, достигнув отметки в 45 294 926. Из них выздороветь удалось уже 32 848 207 пациенту (+248 646). Жертвами COVID-19 стали 1 186 754 человек (+6 779).

Страной-лидером по количеству инфицированных остаются США, где соответствующий диагноз подтвердился уже у 9 204 472 американцев. Следом идут Индия (8 088 046) и Бразилия (5 496 402). Россия в этом списке занимает четвертую, а среди стран Европы — первую строчку с показателем 1 581 693.

Вакцина и лекарство

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» при попадании в организм не позволит инфекции распространяться, вопреки заявлениям некоторых медиков, сообщили в Научно-исследовательском Институте вакцин и сывороток имени И.И. Мечникова. В учреждении уточнили, что не могут дать оценку эффективности и безопасности вакцины от COVID-19. При этом президент РФ Владимир Путин заявил, что массовая вакцинация граждан может начаться в уже в конце текущего года. По его словам, испытания российской вакцины проходят без сбоев.

Лидеры ЕС на саммите в формате видеоконференции договорились ускорить клинические испытания западных вакцин от коронавируса путем ускорения обработки результатов. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что вакцину получат все страны Евросоюза одновременно в соответствии с численностью населения.

Коронавирус в России

В России поставлен новый рекорд по количеству заболевших. За минувшие сутки число больных коронавирусом увеличилось на 17 717 человек. Количество жертв вируса увеличилось на 366 человек. Несмотря на серьезный рост заболеваемости, власти страны не планируют вводить тотальный карантин. Более того, Минздрав РФ считает, что число зараженных начнет спадать уже через три недели. А пока заместитель председателя правительства Татьяна Голикова перечислила регионы, где складывается самая тяжелая ситуация по коронавирусу. В их число вошли шесть субъектов УрФО. В эти регионы будут направлены специальные комиссии, чтобы выявить проблемы во взаимодействии местных чиновников с жителями.

Власти объяснили, кто имеет право на бесплатный тест на COVID. Это люди, которые контактировали с больными или вернулись в Россию из других стран с симптомами ОРВИ. Также бесплатно протестироваться могут граждане старше 65 лет и беременные женщины. Тем временем российские ученые выявили COVID у летучих мышей в разных регионах. Вместе с новой инфекцией у летучих мышей нашли и другие вирусы. Ученые уже раскрыли последовательность их геномов.

Австрия возобновила регулярное авиасообщение с Россией. Рейсы будет выполнять авиакомпания Austrian Airlines два раза в неделю. Полеты будут выполняться на самолетах Embraer 195 и Airbus A319 между венским аэропортом Швехат и Домодедово.

Коронавирус в мире

Названа причина новой волны коронавируса в Европе. Ее вызвал модифицированный вирус COVID-19, который получил название 20A.EU1. Сейчас с новым вариантом вируса связаны больше 80% случаев инфицирования в Великобритании, 80% — в Испании, 60% — в Ирландии и до 40% — в Швейцарии и Франции. При этом в Европе отметили, что больницы и сектор здравоохранения в странах ЕС испытывают перегрузку . Европейская комиссия выделит 220 млн евро для организации перевозки больных коронавирусной инфекции через границы в рамках Евросоюза для получения лечения. Такая мера предотвратит коллапс служб здравоохранения в наиболее пострадавших от пандемии странах.

Американские ученые пришли к выводу, что коронавирус легче проникает в организм человека через ротовую полость и развивается, как правило, в слюнных железах на языке и в миндалинах. Такое заражение, по мнению исследователей, несет в себе большую опасность. Попадающий в рот COVID быстро оказывается в легких. Вместе с этим увеличивается риск распространения инфекции контактным путем.