В Тюменской области проложили дорогу по снегу и грязи

В администрации Тобольска заявили, что могут не принять объект у подрядчика Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Тобольске (Тюменская область) дорожные рабочие прокладывали асфальт прямо по снегу, перемешанному с грязью. Об этом URA.RU рассказал один из очевидцев ремонтных работ. Он пояснил, что таким образом было уложено около 300 метров асфальтового покрытия.

«Вчера в Менделеево после обеда кое-как подмели дорогу от снега и начали класть покрытие. Тут же едут машины. Чуть ли не под каток заезжают. Объезжают по обочине и с грязью снова в еще неукатанный асфальт проезжают. Ни регулировщика, ни светофора, чтобы на время ограничить движения, не было», — пояснил агентству тоболяк на условиях анонимности.

В тобольской администрации агентству пояснили, что факт укладки асфальта во время снегопада проверкой чиновников подтвержден не был. Но подрядчику напомнили о том, что если при проведение дорожных работ будет нарушаться техрегламент, то объект власти могут не принять.

«В адрес подрядчика направлено требование предоставить фотофиксацию подготовки процесса укладки асфальта и другую первичную исполнительную документацию: а именно — фотоподтверждение полной очистки подготовительного слоя от грязи и снега, а также обработки его вяжущим материалом. Также необходимы лабораторные подтверждения качества асфальто-бетонного покрытия. Только в таком случае не будет оснований для отказа в приемке работ», — пояснили агентству в пресс-службе ведомства.