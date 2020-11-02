В Тюмени следователи пришли с проверкой в «дочку» Газпрома

Один из домов, пострадавших в результате ЧП в Метелево Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Следственный комитет по Тюменской области изъял документы в компании «Газпром Межрегионгаз Север», в связи с ЧП в районе Метелево. Об этом сообщили в региональном СК.

«Следственными органами расследуется уголовное дело, возбужденное по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. В настоящий момент в организации, занимавшейся установкой газового оборудования и обслуживающей его, проведена выемка документов», — рассказали в областном следственном комитете. Максимальное наказание по статье, в рамках которой ведется разбирательство, предусматривает до двух лет лишения свободы.

Речь идет о ЧП, произошедшем днем 28 октября в тюменском районе Метелево. В СК происшествие назвали «хлопками газа», которые стали причиной нескольких пожаров. Ранения получили два человека: 17-летняя и 23-летняя девушки (последнюю доставили в больницу с травмой головы, она все еще находится в стационаре). Кроме того, собственникам домов причинен имущественный ущерб.

Услуги газификации пострадавшим владельцам предоставляет ООО «Газпром Межрегионгаз Север». Вскоре после происшествия его сотрудники были на месте, перекрыли подачу газа и начали проверку. URA.RU не удалось связаться с пресс-службой компании, направлен письменный запрос.