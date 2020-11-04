В Тюменской области подросток застрелил сверстника

Трагедия произошла в районе деревни Вармахли Тобольского района Фото: Анна Майорова © URA.RU

В деревне Вармахли тобольского Заболотья 13-летний подросток на охоте застрелил своего 12-летнего друга. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с ситуацией. По его словам, трагедия произошла из-за неосторожного обращения с оружием.

«В окрестностях деревни Вармахли 13-летний подросток, вытаскивая из ружья патрон, застрелил своего 12-летнего приятеля. Трагедия произошла во время охоты. Всего там находились четыре человека. Все — дети. Взрослых с ними не было», — заявил агентству источник на условиях анонимности.

Он добавил, что оперативная группа следователей должна выехать к месту трагедии в ближайшее время. В региональном УВД ситуацию комментировать не стали, сославшись на то, что делом занимается Следственный комитет. В пресс-службе регионального СК URA.RU сообщили, что следственная группа вылетела на вертолете к Вармахли. «Следователи следственного управления СК России по Тюменской области вылетели на место происшествия в связи со смертью ребенка. Следственными органами СК России по Тюменской области по данному факту проводится доследственная проверка», — пояснили там агентству.