08 ноября 2020
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Школьница из Кургана нарушила карантин и попала под машину

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Водитель не уступил дорогу девочке на пешеходном переходе (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Кургане девятилетнюю школьницу сбили на пешеходном переходе. По предварительной информации, родители отправили девочку на улицу одну, что являлось нарушением решения оперштаба по борьбе с коронавирусом, сообщили 9 ноября представители областного управления ГИБДД.

«Водитель 1992 года рождения, управляя автомобилем VOLKSWAGEN GOLF, осуществлял движение по улице Луначарского в сторону улицы Чкалова. При проезде нерегулируемого пешеходного перехода не уступил дорогу и допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода 2011 года рождения», — рассказали в ГИБДД. Авария произошла 7 ноября.

Девочку с различными травмами доставили в больницу. «По предварительной информации, мама отпустила дочь в гости к подруге, нарушив, тем самым, решение оперативного штаба Курганской области по недопущению распространения коронавирусной инфекции», — добавили в ГИБДД. Законному представителю девочки выдали предостережение. При повторном нарушении родителей привлекут к административной ответственности.

По информации регионального оперштаба, несовершеннолетним Курганской области нельзя находиться в общественных местах без сопровождения взрослых до 15 ноября. Это связано с ухудшением коронавирусной обстановки в регионе.

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© Служба новостей «URA.RU»
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