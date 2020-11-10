В ХМАО из-за коронавируса увеличили рабочий день врачей

Врачам в ХМАО увеличили рабочий день на два часа Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В ХМАО из-за высокой нагрузки, связанной с коронавирусом, увеличили рабочий день участковых врачей с 20:00 до 22:00. Также в выходные дни и праздники, будут привлекаться дополнительные бригады неотложной помощи. Об этом в своем Instagram сообщил директор Департамента здравоохранения ХМАО Алексей Добровольский.

«Возросла нагрузка на участковых врачей, выполнение вызовов продлено до 20.00-22.00, в выходные и праздничные дни работают дополнительные бригады неотложных подразделений поликлиник», — сообщает Добровольский.

В приказе Департамента здравоохранения сообщается, что выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, а в частности за увеличение объема работы производится в соответствии со статьей 152 Трудового кодекса РФ: «сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее чем в полуторном размере, за последующие часы — не менее чем в двойном размере».

Ранее URA.RU писало, что из-за высокой нагрузки, врачам ХМАО должны будут помогать студенты медицинских вузов. Департамент здравоохранения сообщил, что трехдневную подготовку прошли уже 50 студентов старших курсов, планируется привлечь еще 100.