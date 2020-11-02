В ХМАО на борьбу с коронавирусом отправили студентов

Депздрав ХМАО принял решение привлекать студентов медицинских вузов для борьбы с ковидом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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В Сургуте приняли решение привлечь студентов медицинских вузов для оказания помощи в борьбе с коронавирусом. Об этом глава департамента здравоохранения Алексей Добровольский сообщил на заседании оперштаба, передает корреспондент URA.RU.

«Активизация такого плана связанна с тем, что по сравнению с обычным режимом работы, в разы возросло число обращений за медицинские помощи в поликлиники, а также вызовов скорой помощи на дом. К тому же среди медицинских работников достаточно много заболевших. На сегодня мы справляемся тем количеством сотрудников, которое есть. Но вызовы на дом занимает значительную часть персонала, поэтому мы рассматриваем возможность дальнейшего привлечения студентов», — докладывает Добровольский.

Глава депздрава добавил, что спецподготовку прошли уже 50 студентов старших курсов, в дальнейшем планируется привлечь еще 100. В свою очередь губернатор ХМАО Наталья Комарова попросила аккуратно относиться к студентам. Отметив, что медики являются лидерами среди заболевших коронавирусом.

Ранее URA.RU писало, что крупная больница Сургута не справляется с высокой нагрузкой из-за коронавируса. Пациентам приходится по несколько часов стоят в живых очередях. В депздраве отметили, что в пиковые часы нагрузка на врачей приемного покоя возрастает в 8-10 раз и пообещали разобраться с проблемой.