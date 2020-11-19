В Общественной палате РФ обсудили внесение поправок о травле в интернете Фото: Álvaro Ibáñez /Flickr.com

Социальные сети TikTok, Instagram, Twitter, WhatsApp и Facebook названы самыми опасными для детей из-за того, что в них много негатива и травли. На последнем месте — соцсеть «ВКонтакте», которая, однако, догоняет остальные. Такие данные привела член комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, директор ассоциации участников рынка интернет-индустрии «Лига безопасного интернета» Екатерина Мизулина. Для борьбы с травлей она предложила внести поправки в законодательство.

«43 миллиона аккаунтов в соцсетях находятся под влиянием деструктивного контента, из них 8,2 миллиона — аккаунты подростков. Около 12 миллионов россиян состоят в сообществах, посвященных кибербуллингу, 2,5 миллиона из них — дети и подростки. Каждый второй подросток в России находится под влиянием деструктивного воздействия в соцсетях», — приводятся ее слова на сайте ОП РФ.

Мизулина отметила, что собирается внести поправки в федеральный закон № 436 «О защите детей». По ее словам, к запрещенной информации нужно добавить шантаж, угрозы, клевету, обзывательства или иные сведения, унижающие ребенка, уточняет РАПСИ .

Одна из основных причин внесения поправок в закон — кибербуллинг сложно отслеживать. Травля происходит в закрытых сообществах или в личной переписке. Об этом заявил член комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций, руководитель Центра изучения и сетевого мониторинга молодежной среды Денис Заварзин.

На круглом столе также предложили ввести уголовную ответственность для подростков до 16 лет за кибербуллинг. Рассматривался вопрос и об административной ответственности родителей, чей ребенок занимается травлей в интернете.

«Необходимо внесение изменений в формулировки статьи для защиты потерпевших. Формулировать не „распространение заведомо недостоверных сведений“, а „распространение заведомо неподтвержденных сведений“. Тогда будет полноценная защита граждан в таких процессах», — отметила адвокат Сталина Гуревич.

В конце заседания общественники признали, что в последнее время интернет занимает у людей значительную часть жизни. Однако преступлений и опасности в нем стало больше, поэтому следует внести поправки в законодательство, чтобы обезопасить себя и молодое поколение.