25 ноября 2020

На Курган надвигается снегопад

© Служба новостей «URA.RU»
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В Кургане ожидается снег Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В сторону Кургана идут снежные тучи, которые в пятницу принесут осадки. По прогнозам Гидрометцентра, вероятность снегопада — 95%.

Объем выпавшего снега составит примерно 2 мм. Наиболее активно осадки ожидаются в обеденное время. Днем столбик термометра покажет -8С, ночью похолодает до -16С. Ветер будет дуть со скоростью от 3 до 5 метров в секунду.

Небольшая вероятность осадков сохранится и в субботу. Днем при этом будет до -10С, ночью до -14С. Ветер будет слабым. На дорогах может образоваться снежный налет.

В воскресенье будет пасмурно, но без осадков. Столбики термометра покажут -8С днем и -12С ночью. Ветер будет слабым. Давление выше нормы — 780 мм рт. ст.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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