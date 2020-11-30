Будущих водителей ждет новая проверка от МВД на экзамене на права

Сотрудники Госавтоинспеции предложили проверять личность курсанта, сдающего экзамен на водительские права, непосредственно перед началом практического испытания. Для этих целей предлагается использовать средства видео- и аудиофиксации.
«Экзаменатор с помощью средств аудио- и видеорегистрации процесса проведения практического экзамена фиксирует тождественность лица кандидата в водители с лицом, изображенным на фотографии в документе», — приводит РИА «Новости» выдержку из проекта приказа МВД. Помимо этого, перед началом испытания экзаменатор должен вслух произнести фамилию, имя и отчество курсанта.
Новые изменения не коснутся прописанных в регламенте ранее правил. В частности, экзаменатор перед испытанием по-прежнему должен установить личность курсанта по предъявленным им документам. Обновленный регламент вступит в силу с апреля следующего года.
Ранее стало известно о том, что ГИБДД также планирует внести изменения в систему ошибок на экзамене, сообщает «Пятый канал». В частности, предлагается сократить список грубых нарушений, за которые курсант получает неудовлетворительную оценку.
Подписывайтесь на URA.RU в