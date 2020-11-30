30 ноября 2020

Будущих водителей ждет новая проверка от МВД на экзамене на права

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, рейд, медицинская маска, оформление протокола, гибдд
Сотрудники Госавтоинспекции перед экзаменом должны назвать фамилию, имя и отчество курсанта Фото: Илья Московец © URA.RU

Сотрудники Госавтоинспеции предложили проверять личность курсанта, сдающего экзамен на водительские права, непосредственно перед началом практического испытания. Для этих целей предлагается использовать средства видео- и аудиофиксации.

«Экзаменатор с помощью средств аудио- и видеорегистрации процесса проведения практического экзамена фиксирует тождественность лица кандидата в водители с лицом, изображенным на фотографии в документе», — приводит РИА «Новости» выдержку из проекта приказа МВД. Помимо этого, перед началом испытания экзаменатор должен вслух произнести фамилию, имя и отчество курсанта.

Новые изменения не коснутся прописанных в регламенте ранее правил. В частности, экзаменатор перед испытанием по-прежнему должен установить личность курсанта по предъявленным им документам. Обновленный регламент вступит в силу с апреля следующего года.

Ранее стало известно о том, что ГИБДД также планирует внести изменения в систему ошибок на экзамене, сообщает «Пятый канал». В частности, предлагается сократить список грубых нарушений, за которые курсант получает неудовлетворительную оценку.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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