Из-за пандемии Новый год в Тюмени станет по-настоящему семейным

По мнению психологов, Новый год в кругу семьи поможет тюменцам избавиться от тревожных мыслей о пандемии Фото: Дарья Попова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В пандемию в Тюмени резко выросло число предложений о покупке новогодних елей и праздничных украшений. Об этом сообщают аналитики сервиса объявлений «Авито». Отдать предпочтение украшению дома и празднику в кругу семьи советуют и психологи.

«В Тюмени в ноябре количество объявлений о продаже живых елей увеличилось на 280%. Искусственных елей стали предлагать на 270% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года», — сообщают эксперты «Авито» в своем исследовании. Вырос и ассортимент новогодних гирлянд и игрушек — предложение по этим группам товаров увеличилось на 260% и 240% соответственно.

«В этом году в связи с ограничениями на проведение вечеринок в заведениях многие будут отмечать Новый год дома. Не все россияне смогут отправиться на каникулы за границу, а городские запреты заставляют проводить еще больше времени в пределах квартиры», — подчеркивают эксперты сервиса «Авито».

О том, что праздник лучше провести в кругу семьи, говорят и психологи. «Если у семьи есть возможность собраться вместе — это обязательно нужно сделать. Это поможет успокоиться и привести мысли в порядок. В первую очередь такой праздник будет полезен для детей, ведь семья удовлетворяет одну из важнейших потребностей — в принадлежности и любви. Для детей она является ключевой. Это помогает им формировать базовое доверие к миру, чувствовать себя защищенными», — рассказала URA.RU ведущий психолог регионального центра «Семья» Джамиля Достовалова. По словам специалиста, еще один важный нюанс — это встреча нескольких поколений. Поддержка близких поможет всем членам семьи оставить пугающие мысли о пандемии.

Ранее URA.RU писало, что из-за коронавирусных ограничений в Тюменской области выросли цены на аренду домов. Желающим отпраздновать Новый год за городом придется основательно потратиться.