Соратник Ельцина рассказал о истинном виновнике распада СССР

У Бориса Ельцина были свои планы на Россию Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Желание первого президента России Бориса Ельцина встать во главе страны, привело в итоге к развалу Советского Союза. Об этом рассказ соратник Ельцина, экс-главред «Огонька» Виталий Коротич.

«Ельцин очень хотел быть президентом, и он мог им стать никак иначе, чем — получив в свое распоряжение отдельную страну», — заявил Коротич в интервью «Комсомольской правде». Он пояснил, что участники «Беловежской пущи» планировали создать конфедерацию, распределить полномочия между странами, чтобы они стали будут полунезависимыми. «А Ельцин: нет, разделиться, нет, разделиться, отдельно Россия хочет быть и так далее», — передает слова участника переговоров, прежнего госсекретаря России Геннадия Бурбулиса Коротич.

Бывший главред «Огонька„также рассказывал,что говорил о развале СССР с президентом страны Михаилом Горбачевым, и тот говорил ему, что от страны спасать уже было нечего. ‚Говорю ему — вы знаете, вы все-таки столько сделали: и Советский Союз развалился, и при вас происходили такие события. А Горбачев — мне: да перестань, дело в том, что Советский Союз сам разваливался, там чуть-чуть толкнуть надо было… Надо было, может быть, немножко подтолкнуть и оно еще быстрее развалилось бы. А так это все был исторический процесс и не надо было его ускорять…‘, — приводит Коротич разговор с Горбачевым.

Коротич рассказывает, что позже были настроения создать федерацию в составе России, Украины, Белоруссии и Казахстана. «Оно произошло бы», — отмечаетсоратник Ельцина, Запад начал прикладывать большие усилия для того, чтобы все бывшие республики стали антироссийскими.