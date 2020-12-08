08 декабря 2020
07 декабря 2020

Источник: 31 декабря в Тюменской области сделают выходным днем

© Служба новостей «URA.RU»
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По сообщению инсайдера агентства, рабочим днем в Тюменской области могут сделать 26 декабря Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Тюменские власти планируют сделать 31 декабря в регионе выходным днем. Об этом URA.RU сообщили собственные источники в правительственных структурах. Они уточнили, что, при этом, вероятно, рабочим днем могут объявить субботу, 26 декабря.

«Решение об этом фактически принято. 31 декабря в Тюменской области планируют выходным днем. Скорее всего, власти объявят об этом 17 декабря, в день обращения губернатора Александра Моора к депутатам областной думы. При этом, субботу, 26 декабря, могут сделать рабочим днем, чтобы компенсировать внеочередной выходной день», — пояснил агентству собеседник на условиях анонимности.

В региональном оперштабе URA.RU ответили, что вопрос о том, сделать ли 31 декабря выходным днем в Тюменской области, пока решается. «Вопрос на рассмотрении. Информация о принятом решении будет размещена на портале исполнительных органов государственной власти Тюменской области, а также на информационных каналах Оперативного штаба Тюменской области», — ответили там URA.RU.

Ранее агентство писало о том, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что региональные власти могут самостоятельно решать, делать 31 декабря выходным днем или нет. Одним из первых субъектов России, где в этот день люди не будут работать, стала Белгородская область.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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