Источник: 31 декабря в Тюменской области сделают выходным днем

По сообщению инсайдера агентства, рабочим днем в Тюменской области могут сделать 26 декабря Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Тюменские власти планируют сделать 31 декабря в регионе выходным днем. Об этом URA.RU сообщили собственные источники в правительственных структурах. Они уточнили, что, при этом, вероятно, рабочим днем могут объявить субботу, 26 декабря.

«Решение об этом фактически принято. 31 декабря в Тюменской области планируют выходным днем. Скорее всего, власти объявят об этом 17 декабря, в день обращения губернатора Александра Моора к депутатам областной думы. При этом, субботу, 26 декабря, могут сделать рабочим днем, чтобы компенсировать внеочередной выходной день», — пояснил агентству собеседник на условиях анонимности.

В региональном оперштабе URA.RU ответили, что вопрос о том, сделать ли 31 декабря выходным днем в Тюменской области, пока решается. «Вопрос на рассмотрении. Информация о принятом решении будет размещена на портале исполнительных органов государственной власти Тюменской области, а также на информационных каналах Оперативного штаба Тюменской области», — ответили там URA.RU.

Ранее агентство писало о том, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что региональные власти могут самостоятельно решать, делать 31 декабря выходным днем или нет. Одним из первых субъектов России, где в этот день люди не будут работать, стала Белгородская область.