Курганцев предупредили об отключении воды

Часть домов в центре Кургана останется в субботу, 12 декабря, без воды. Это вызвано необходимостью выполнить врезку нового участка водопровода, сообщили URA.RU в пресс-службе «Водного Союза».
«12 декабря бригады АО „Водный Союз“ произведут врезки нового участка водопровода по улице Блюхера, 72. В связи с этим с 09.00 до 21.00 будет ограничено холодное водоснабжение», — говорится в сообщении компании. Под отключение попадают дома, расположенные по адресам:
- улица Гоголя, 183, 183а, 193а;
- улица Блюхера, 72;
- улица Орлова, 83, 85, 104, 111, 110, 108, 106, 107.
В частности, холодную воду могут отключить в детском саду №128, теплопункте №94 и канализационной насосной станции №5. «Водный Союз» просит потребителей заранее запастись водой.
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