10 декабря 2020

Курганцев предупредили об отключении воды

© Служба новостей «URA.RU»
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Коммунальщики просят потребителей заранее запастись водой Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Часть домов в центре Кургана останется в субботу, 12 декабря, без воды. Это вызвано необходимостью выполнить врезку нового участка водопровода, сообщили URA.RU в пресс-службе «Водного Союза».

«12 декабря бригады АО „Водный Союз“ произведут врезки нового участка водопровода по улице Блюхера, 72. В связи с этим с 09.00 до 21.00 будет ограничено холодное водоснабжение», — говорится в сообщении компании. Под отключение попадают дома, расположенные по адресам:

  • улица Гоголя, 183, 183а, 193а;
  • улица Блюхера, 72;
  • улица Орлова, 83, 85, 104, 111, 110, 108, 106, 107.

В частности, холодную воду могут отключить в детском саду №128, теплопункте №94 и канализационной насосной станции №5. «Водный Союз» просит потребителей заранее запастись водой.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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