В Курганской области мать с ребенком год не может попасть к врачу

Ребенок успел переболеть коронавирусом дома Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Жительница села Кетово Курганской области пожаловалась на то, что год не может записать ребенка к педиатру. Об этом она рассказала подписчикам на своей странице в социальной сети Instagram.

«30 декабря 2019 года [после родов третьего ребенка] позвонила в регистратуру, Кетовская ЦРБ отсылает в ФАП в Придорожный и просит общаться с местным фельдшером. Но, ребята, год, год моего ребенка не видел педиатр: ни одного анализа, ни одного узкого специалиста, даже все талоны из роддома на руках. Это нормально?» — написала она.

Женщина также сообщила, что ребенок уже переболел коронавирусом, лечили его тоже сами родители на дому. «Я не паникую от соплей, плача или не того цвета месива в трусиках. Мы покупаем медикаменты сами, мы все переболели ковидом сами (ЦРБ месяц, как помните, не говорила, что у дочери положительный тест). Но что делать тем, кто не знает, почему болеет ребенок, что является нормой, а что — нет?» — спрашивает молодая мама.

В областной департамент информационной политики администрации губернатора Курганской области URA.RU отправлен запрос с просьбой прокомментировать сложившуюся ситуацию. Однако ответа от ведомства пока не поступало.

В конце октября на федеральном телевидении вышел сюжет о многометровых очередях в больницах Кургана. «В одном потоке в ожидании приема — пациенты с подозрением на COVID и уже болеющие коронавирусом, почти плечом к плечу по несколько часов», — сообщалось в сюжете.