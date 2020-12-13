Заполнение залов ограничится 50% Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Последний день года будет выходным — массовые мероприятия смогут посетить не все — в Ноябрьске уволен главврач ЦГБ — правительство округа выпустило миллиардные облигации. Все самые интересные и важные новости ЯНАО к утру 14 декабря — в обзоре URA.RU:

31 декабря будет выходным

Власти Ямала приняли решение объявить 31 декабря выходным днем. Об этом заявил глава региона Дмитрий Артюхов.

Карантинные меры в округе ужесточены

Ограничивается посещение массовых мероприятий в закрытых залах. Теперь они будут заполняться только на половину от вместимости. Такое постановление подписал губернатор Дмитрий Артюхов.

Уволен главврач Ноябрьской больницы

Главный врач ноябрьской ЦГБ Олег Шалаев уволен с должности. Об этом сообщает корреспондент URA.RU со ссылкой на собственные источники в медицинских кругах округа.

Власти Ямала выпустят облигации на 80 млрд рублей

Стоимость гособлигаций, которые до 2023 года выпустит правительство ЯНАО, превысит 80 млрд рублей. Такое распоряжение подписал губернатор Дмитрий Артюхов.