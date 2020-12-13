13 декабря 2020
12 декабря 2020
11 декабря 2020

Самое актуальное в ЯНАО на 14 декабря. Ужесточен карантин, в Ноябрьске уволили главу ЦГБ

© Служба новостей «URA.RU»
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Прощание с Михаилом Сафроновым. Екатеринбург, театр музыкальной комедии, церемония прощания
Заполнение залов ограничится 50% Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Последний день года будет выходным — массовые мероприятия смогут посетить не все — в Ноябрьске уволен главврач ЦГБ — правительство округа выпустило миллиардные облигации. Все самые интересные и важные новости ЯНАО к утру 14 декабря — в обзоре URA.RU:

31 декабря будет выходным

Карантинные меры в округе ужесточены

  • Ограничивается посещение массовых мероприятий в закрытых залах. Теперь они будут заполняться только на половину от вместимости. Такое постановление подписал губернатор Дмитрий Артюхов.

Уволен главврач Ноябрьской больницы

  • Главный врач ноябрьской ЦГБ Олег Шалаев уволен с должности. Об этом сообщает корреспондент URA.RU со ссылкой на собственные источники в медицинских кругах округа.

Власти Ямала выпустят облигации на 80 млрд рублей

  • Стоимость гособлигаций, которые до 2023 года выпустит правительство ЯНАО, превысит 80 млрд рублей. Такое распоряжение подписал губернатор Дмитрий Артюхов.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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