19 декабря 2020
18 декабря 2020
17 декабря 2020

В Тюмени покажут пьесу о коронавирусе

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Скорая помощь и люди в защитных костюмах. Тюмень, защитный костюм, врачи, скорая помощь, медики, коронавирус, ковид
Пьеса основана на рассказах врачей из «красной зоны» Фото: Денис Моргунов © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Пьесу о коронавирусе, основанную на историях врачей и больных, поставили в Тюмени. Премьера состоялась 20 декабря в малом зале местного театрального центра «Космос», рассказала автор произведения, драматург из Санкт-Петербурга Элина Петрова.

«Я собрала истории пациентов о том, как они переболели коронавирусом, как о них заботились врачи», — рассказала Петрова радио «Говорит Москва». Также драматург включила в свою пьесу «Сатурация» рассказы реальных медиков, которые работали в «красных зонах». Автор признается, что пока не в курсе, сыграют ли ее пьесу в больницах.

18 декабря тюменского врача посмертно наградили за борьбу с коронавирусом. Примечательно, что именно тюменские врачи стали одними из первых, кто смог вылечить пациента с тяжелой формой COVID-19, который находился на искусственной вентиляции легких, пишет деловое издание «Взгляд».

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...