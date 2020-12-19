В Тюмени покажут пьесу о коронавирусе

Пьеса основана на рассказах врачей из «красной зоны» Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Пьесу о коронавирусе, основанную на историях врачей и больных, поставили в Тюмени. Премьера состоялась 20 декабря в малом зале местного театрального центра «Космос», рассказала автор произведения, драматург из Санкт-Петербурга Элина Петрова.

«Я собрала истории пациентов о том, как они переболели коронавирусом, как о них заботились врачи», — рассказала Петрова радио «Говорит Москва». Также драматург включила в свою пьесу «Сатурация» рассказы реальных медиков, которые работали в «красных зонах». Автор признается, что пока не в курсе, сыграют ли ее пьесу в больницах.

18 декабря тюменского врача посмертно наградили за борьбу с коронавирусом. Примечательно, что именно тюменские врачи стали одними из первых, кто смог вылечить пациента с тяжелой формой COVID-19, который находился на искусственной вентиляции легких, пишет деловое издание «Взгляд».