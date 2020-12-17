Тюменского врача посмертно наградили за борьбу с коронавирусом

Премию за вклад в борьбу с коронавирусом Марина Сафарова получила посмертно Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Тюмени премию за вклад в борьбу с коронавирусом получила терапевт моногоспиталя, которая погибла из-за заражения. Об этом сообщает пресс-служба компании «АльфаСтрахование-ОМС». Марина Сафарова работала в «Градостроителе».

«Премия «Врач с большой буквы» была вручена посмертно врачу-терапевту «Лечебно-реабилитационного центра «Градостроитель» Сафаровой Марине Галиевне, погибшей от новой коронавирусной инфекции», — сообщает пресс-служба компании «АльфаСтрахование-ОМС». Медику было всего 44 года, у нее были хронические заболевания. Из жизни она ушла в августе.

Премию «Врач с большой буквы» также вручили еще семи тюменским медикам:

Татьяне Токманцевой — врачу-инфекционисту «Областной инфекционной клинической больницы»;

Виктории Боковой — терапевту «Областной клинической больницы № 1»;

Андрею Овчинникову — терапевту центра «Градостроитель»»;

Роману Дернову — врачу приемного отделения «Западно-Сибирского медицинского центра ФМБА»;

Владимиру Логвиненко — анестезиологу-реаниматологу «Госпиталя для ветеранов войн»;

Валерии Мальцевой — терапевту Упоровской районной больницы;

Николаю Зайцеву — терапевту «Областной больницы №3» Тобольска

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Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменской области от коронавируса скончались два медика. Это Марина Сафарова и Эльвира Федорова.