17 декабря 2020
16 декабря 2020

Тюменского врача посмертно наградили за борьбу с коронавирусом

© Служба новостей «URA.RU»
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Врачи и скорая помощь. Тюмень, защитный костюм, врачи, защитная маска, медики, фельдшеры, covid-19, коронавирус, ковид, красная зона
Премию за вклад в борьбу с коронавирусом Марина Сафарова получила посмертно Фото: Денис Моргунов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Тюмени премию за вклад в борьбу с коронавирусом получила терапевт моногоспиталя, которая погибла из-за заражения. Об этом сообщает пресс-служба компании «АльфаСтрахование-ОМС». Марина Сафарова работала в «Градостроителе».

«Премия «Врач с большой буквы» была вручена посмертно врачу-терапевту «Лечебно-реабилитационного центра «Градостроитель» Сафаровой Марине Галиевне, погибшей от новой коронавирусной инфекции», — сообщает пресс-служба компании «АльфаСтрахование-ОМС». Медику было всего 44 года, у нее были хронические заболевания. Из жизни она ушла в августе.

Премию «Врач с большой буквы» также вручили еще семи тюменским медикам:

  • Татьяне Токманцевой — врачу-инфекционисту «Областной инфекционной клинической больницы»;
  • Виктории Боковой — терапевту «Областной клинической больницы № 1»;
  • Андрею Овчинникову — терапевту центра «Градостроитель»»;
  • Роману Дернову — врачу приемного отделения «Западно-Сибирского медицинского центра ФМБА»;
  • Владимиру Логвиненко — анестезиологу-реаниматологу «Госпиталя для ветеранов войн»;
  • Валерии Мальцевой — терапевту Упоровской районной больницы;
  • Николаю Зайцеву — терапевту «Областной больницы №3» Тобольска
    .

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменской области от коронавируса скончались два медика. Это Марина Сафарова и Эльвира Федорова.

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