Тюменского врача посмертно наградили за борьбу с коронавирусом

В Тюмени премию за вклад в борьбу с коронавирусом получила терапевт моногоспиталя, которая погибла из-за заражения. Об этом сообщает пресс-служба компании «АльфаСтрахование-ОМС». Марина Сафарова работала в «Градостроителе».
«Премия «Врач с большой буквы» была вручена посмертно врачу-терапевту «Лечебно-реабилитационного центра «Градостроитель» Сафаровой Марине Галиевне, погибшей от новой коронавирусной инфекции», — сообщает пресс-служба компании «АльфаСтрахование-ОМС». Медику было всего 44 года, у нее были хронические заболевания. Из жизни она ушла в августе.
Премию «Врач с большой буквы» также вручили еще семи тюменским медикам:
- Татьяне Токманцевой — врачу-инфекционисту «Областной инфекционной клинической больницы»;
- Виктории Боковой — терапевту «Областной клинической больницы № 1»;
- Андрею Овчинникову — терапевту центра «Градостроитель»»;
- Роману Дернову — врачу приемного отделения «Западно-Сибирского медицинского центра ФМБА»;
- Владимиру Логвиненко — анестезиологу-реаниматологу «Госпиталя для ветеранов войн»;
- Валерии Мальцевой — терапевту Упоровской районной больницы;
- Николаю Зайцеву — терапевту «Областной больницы №3» Тобольска
.
Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменской области от коронавируса скончались два медика. Это Марина Сафарова и Эльвира Федорова.
Подписывайтесь на URA.RU в