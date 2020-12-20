Тюменские рестораторы нашли способ работать в Новый год

Рестораны и бары предлагают тюменцам онлайн-корпоративы Фото: Анна Майорова © URA.RU

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Тюменские рестораны и бары предлагают клиентам онлайн-корпоративы, которые не нарушают требования режима повышенной готовности о запрете на прием гостей в ночное время. Об этом URA.RU сообщили собственные источники из сферы общественного питания. По их словам, услуга не пользуется спросом среди тюменцев из-за слишком высокой стоимости.

«Стоимость участия в таком корпоративе начинается от трех тысяч рублей в зависимости от уровня заведения. За эти деньги каждому из гостей на дом привозят еду и напитки, а также настраивают подключение в Zoom для связи с другими участниками корпоратива. Вечеринку проводит ведущий, который также подключается к мероприятию удаленно», — пояснил агентству собеседник на условиях анонимности.

Другой источник URA.RU уточнил, что по желанию клиентов вечер можно разбавить шоу-программой местных артистов и аниматоров, которые также выступят перед ними в онлайн-формате. Но стоить это будет уже дороже. «Ценового потолка у подобных вечеринок фактически нет. Тут все зависит от финансовых возможностей клиентов. Правда, спросом такой формат корпоративов среди тюменцев не пользуется из-за высокой стоимости. За те же деньги люди сами могут купить еду, напитки и устроить посиделки по Skype», — отметил собеседник собеседник агентства.

В крупнейшие тюменские развлекательные заведения направлен письменный запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ на момент публикации не поступил.

Ранее агентство писало о том, что предприятиям общепита запретили принимать гостей с 23:00 до 6:00. При этом многие бары и рестораны в новогоднюю ночь собираются нарушить это требование, устроив закрытые вечеринки.