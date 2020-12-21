В руководстве курганской облдумы произошли перестановки

Елену Воронович назначили председателем комитета по соцполитике 22 декабря Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в правительстве Курганской области

Место председателя комитета по соцполитике курганской облдумы заняла депутат партии «Единая Россия» Елена Воронович. Данное решение было принято 22 декабря на заседании облдумы, передает корреспондент URA.RU.

«Предлагаю рассмотреть постановление об освобождении депутата Курганской областной Думы Поваренко Сергея Николаевича от исполнения его обязанностей председателя комитета по социальной политики в связи с его переходом в аграрный комитет», — сообщил председатель облдумы Дмитрий Фролов. В документе предлагалось утвердить на его место Елену Воронович.

Данное постановление было принято. «Елена Анатольевна [Воронович], вам придется нас все время выручать и их [новых депутатов], в том числе, как вы это делали раньше», — добавил Фролов.

Воронович вошла в состав облдумы в начале декабря. Она заняла мандат однопартийца Дмитрия Раиника, который отказался от него 24 ноября. В октябре URA.RU сообщало, что освободившееся место в областной думе может занять замдиректора центра Илизарова Елена Воронович.