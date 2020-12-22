22 декабря 2020

Тюменцы рискуют остаться без лекарств под Новый год

© Служба новостей «URA.RU»
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В новогодние каникулы могут возникнуть перебои с поставками лекарств в Тюменскую область Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Из-за перебоев с поставками, жители Тюменской области рискуют остаться во время новогодних праздников без популярных противовирусных препаратов. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. По его словам, речь идет о наиболее популярных лекарствах.

«Перебои с поставками в аптеки того же „Арбидола“ начались еще в октябре. Потом ситуацию удалось выровнять, и в большинстве аптечных пунктов в Тюмени лекарство появилось. В праздники ситуация опять может повториться. Во-первых, во время каникул люди больше времени проводят на улице. Соответственно, чаще болеют. Во-вторых, из-за большого спроса на лекарства опять возникнут проблемы с его поставками. Препаратов на всех может просто не хватить», — пояснил агентству собеседник на условиях анонимности.

Он уточнил, что также могут возникнуть перебои с поставками в Тюменскую область антибиотиков «Левофлоксацин» (бактерицидное средство широкого спектра действия) и «Амоксиклав». Проблемы с поставками этих препаратов в тюменские аптеки появились еще в ноябре. Данные лекарства в некоторых аптечных пунктов Тюмени по-прежнему отсутствуют. В региональный оперштаб направлен запрос.

Ранее агентство писало о том, что тюменцы массово скупают противовирусные препараты и антибиотики. Из-за дефицита лекарств, жители региона вынуждены были ездить за ними в соседние северные округа.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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