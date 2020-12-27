27 декабря 2020
26 декабря 2020
25 декабря 2020

Губернатор Моор рассказал о судьбе тюменской «дороги смерти»

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание ОНФ. Тюмень, моор александр, портрет
Губернатор Моор пообещал расширить опасную трассу и вернуть на нее остановки Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Губернатор Александр Моор рассказал о работах, которые власти проводят на тюменском участке трассы Р-404: Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск. Жители региона называют ее «дорогой смерти». Недавно на ней произошло очередное трагическое ДТП, унесшее жизнь семьи из четырех человек.

«Эта дорога действительно снискала славу опасной трассы, с большим потоком автомобилей. Безопасной она может стать только если будет расширена, и встречные потоки не будут пересекаться. По соглашению Росавтодора и правительства Тюменской области, к 2024 году трасса до Тобольска будет расширена до четырех полос», — рассказал губернатор Тюменской области в рамках своей прямой линии.

Также, по словам Александра Моора, власти учтут замечания жителей близлежащих деревень. Ранее они пожаловались, что из-за работ на трассе их лишили автобусных остановок.

«Во время ремонта возникла проблема с остановками и карманами для автобусов в Ярковском районе. Мы все эти недочеты учтем. Мы нашли инструмент, и для удобства жителей сможем сделать пешеходные переходы и наладить автобусное сообщение», — пообещал глава Тюменской области.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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