Губернатор Моор рассказал о судьбе тюменской «дороги смерти»

Губернатор Моор пообещал расширить опасную трассу и вернуть на нее остановки Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Губернатор Александр Моор рассказал о работах, которые власти проводят на тюменском участке трассы Р-404: Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск. Жители региона называют ее «дорогой смерти». Недавно на ней произошло очередное трагическое ДТП, унесшее жизнь семьи из четырех человек.

«Эта дорога действительно снискала славу опасной трассы, с большим потоком автомобилей. Безопасной она может стать только если будет расширена, и встречные потоки не будут пересекаться. По соглашению Росавтодора и правительства Тюменской области, к 2024 году трасса до Тобольска будет расширена до четырех полос», — рассказал губернатор Тюменской области в рамках своей прямой линии.

Также, по словам Александра Моора, власти учтут замечания жителей близлежащих деревень. Ранее они пожаловались, что из-за работ на трассе их лишили автобусных остановок.

«Во время ремонта возникла проблема с остановками и карманами для автобусов в Ярковском районе. Мы все эти недочеты учтем. Мы нашли инструмент, и для удобства жителей сможем сделать пешеходные переходы и наладить автобусное сообщение», — пообещал глава Тюменской области.