Жители Кургана назвали главную проблему города

Для жителей Кургана главной проблемой города является качество медицинского обслуживания. Это выяснилось в ходе опроса о стратегических интересах и приоритетах развития города. Об этом 13 января сообщила пресс-служба городской администрации.
«Наиболее актуальной проблемой для Кургана, по мнению респондентов, является качество медицинского обслуживания, так считают 85% опрошенных», — рассказали в мэрии. В системе здравоохранения, по мнению курганцев, нужно улучшить работу медучреждений, избавиться от дефицита врачей и больших очередей.
80% участников опроса заботит проблема низкого уровня доходов, 72% — изношенности коммунальной инфраструктуры. 38% респондентов отметили проблему безработицы и недостатка рабочих мест. 56% опрошенных считают, что одним из приоритетов в Кургане должно стать развитие коммунальной инфраструктуры и энергетики. Столько же участников опроса предложили в благоустройстве города сделать упор на развитие дворов.
В опросе приняли участие более 300 горожан. Их ответы учтут при обновлении Стратегии социально-экономического развития города до 2035 года.
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