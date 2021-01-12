12 января 2021

Жители Кургана назвали главную проблему города

© Служба новостей «URA.RU»
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Городские административные здания. Курган, городская администрация, здание администрации, здание мэрии
Горожане приняли участие в опросе мэрии Кургана Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Для жителей Кургана главной проблемой города является качество медицинского обслуживания. Это выяснилось в ходе опроса о стратегических интересах и приоритетах развития города. Об этом 13 января сообщила пресс-служба городской администрации.

«Наиболее актуальной проблемой для Кургана, по мнению респондентов, является качество медицинского обслуживания, так считают 85% опрошенных», — рассказали в мэрии. В системе здравоохранения, по мнению курганцев, нужно улучшить работу медучреждений, избавиться от дефицита врачей и больших очередей.

80% участников опроса заботит проблема низкого уровня доходов, 72% — изношенности коммунальной инфраструктуры. 38% респондентов отметили проблему безработицы и недостатка рабочих мест. 56% опрошенных считают, что одним из приоритетов в Кургане должно стать развитие коммунальной инфраструктуры и энергетики. Столько же участников опроса предложили в благоустройстве города сделать упор на развитие дворов.

В опросе приняли участие более 300 горожан. Их ответы учтут при обновлении Стратегии социально-экономического развития города до 2035 года.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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