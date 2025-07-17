В Татарстане введен особый режим воздушной угрозы

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В Татарстане для обеспечения безопасности ввели режим повышенной готовности к атакам БПЛА
В Татарстане для обеспечения безопасности ввели режим повышенной готовности к атакам БПЛА Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Республике Татарстан ввели режим «Беспилотная опасность». В связи с этим возможны перебои в функционировании мобильного интернета, они носят временный характер. Об этом сообщили в администрации региона. 

«В Татарстане с 05:06 утра введен режим „Беспилотная опасность“. Могут наблюдаться перебои в работе мобильного интернета», — говорится в сообщении официального telegram-канала республики. 

Отмечается, что снижение скорости интернета — это временное явление. Оно связано с обеспечением безопасности населения республики в период действия режима повышенной готовности. После его отмены работа сети будет восстановлена. На данный момент все профильные службы Татарстана работают в усиленном режиме для поддержания безопасности. 

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В Республике Татарстан ввели режим «Беспилотная опасность». В связи с этим возможны перебои в функционировании мобильного интернета, они носят временный характер. Об этом сообщили в администрации региона.  «В Татарстане с 05:06 утра введен режим „Беспилотная опасность“. Могут наблюдаться перебои в работе мобильного интернета», — говорится в сообщении официального telegram-канала республики.  Отмечается, что снижение скорости интернета — это временное явление. Оно связано с обеспечением безопасности населения республики в период действия режима повышенной готовности. После его отмены работа сети будет восстановлена. На данный момент все профильные службы Татарстана работают в усиленном режиме для поддержания безопасности. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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