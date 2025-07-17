В Татарстане введен особый режим воздушной угрозы

В Республике Татарстан ввели режим «Беспилотная опасность». В связи с этим возможны перебои в функционировании мобильного интернета, они носят временный характер. Об этом сообщили в администрации региона.
«В Татарстане с 05:06 утра введен режим „Беспилотная опасность“. Могут наблюдаться перебои в работе мобильного интернета», — говорится в сообщении официального telegram-канала республики.
Отмечается, что снижение скорости интернета — это временное явление. Оно связано с обеспечением безопасности населения республики в период действия режима повышенной готовности. После его отмены работа сети будет восстановлена. На данный момент все профильные службы Татарстана работают в усиленном режиме для поддержания безопасности.
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