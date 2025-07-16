Самолет из Махачкалы экстренно посадили в Екатеринбурге

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Самолет летел в Нарьян-Мар
Самолет летел в Нарьян-Мар Фото:

Самолет авиакомпании Red Wings, летевший из Махачкалы, 15 июля совершил незапланированную посадку в екатеринбургском аэропорту Кольцово. Причиной стала техническая неисправность. Информация об этом появилась в Telegram.

«При полете по маршруту экипаж самолета RRJ-95 на эшелоне 350 в зоне Казахстана доложил об отказе охлаждения переднего отсека авионики и запросил снижение до эшелона 250», — передает telegram-канал Aviaincident. Через некоторое время судно посадили в Кольцово.

Изначально борт направлялся в Нарьян-Мар (Архангельская область). Когда самолет вылетел на прежний рейс, не уточняется. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу перевозчика, ответ ожидается.

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Самолет авиакомпании Red Wings, летевший из Махачкалы, 15 июля совершил незапланированную посадку в екатеринбургском аэропорту Кольцово. Причиной стала техническая неисправность. Информация об этом появилась в Telegram. «При полете по маршруту экипаж самолета RRJ-95 на эшелоне 350 в зоне Казахстана доложил об отказе охлаждения переднего отсека авионики и запросил снижение до эшелона 250», — передает telegram-канал Aviaincident. Через некоторое время судно посадили в Кольцово. Изначально борт направлялся в Нарьян-Мар (Архангельская область). Когда самолет вылетел на прежний рейс, не уточняется. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу перевозчика, ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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