Самолет из Махачкалы экстренно посадили в Екатеринбурге

Самолет авиакомпании Red Wings, летевший из Махачкалы, 15 июля совершил незапланированную посадку в екатеринбургском аэропорту Кольцово. Причиной стала техническая неисправность. Информация об этом появилась в Telegram.
«При полете по маршруту экипаж самолета RRJ-95 на эшелоне 350 в зоне Казахстана доложил об отказе охлаждения переднего отсека авионики и запросил снижение до эшелона 250», — передает telegram-канал Aviaincident. Через некоторое время судно посадили в Кольцово.
Изначально борт направлялся в Нарьян-Мар (Архангельская область). Когда самолет вылетел на прежний рейс, не уточняется. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу перевозчика, ответ ожидается.
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