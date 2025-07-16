Власти поставили точку в споре о штрафах за пользование VPN

Россиян не будут штрафовать за вход в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) и другие заблокированные ресурсы при помощи VPN. Об этом сообщил сенатор Артем Шейкин.
По его словам, передает РИА Новости, новый законопроект, одобренный профильным комитетом Госдумы, предусматривает штрафы только за умышленный поиск и распространение экстремистских материалов, а не за сам факт доступа к заблокированным сайтам. Шейкин подчеркнул, что основной акцент в новых поправках делается на регулирование деятельности провайдеров и владельцев VPN-сервисов.
Пользователи, которые просто заходят на запрещенные ресурсы, не будут привлекаться к административной ответственности. Штрафы предусмотрены для тех, кто рекламирует или предоставляет доступ к VPN и аналогичным сервисам: для граждан — от 50 до 80 тысяч рублей, для должностных лиц — от 80 до 150 тысяч, для юридических лиц — от 200 до 500 тысяч рублей.
Если VPN-сервис не взаимодействует с Роскомнадзором и нарушает установленные требования, ответственность наступает для владельцев этих сервисов. В случае неисполнения предписаний Роскомнадзора штрафы для владельцев VPN-устройств могут достигать миллиона рублей. Для обычных пользователей наказание возможно только при распространении или поиске экстремистских материалов.
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