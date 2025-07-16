Власти поставили точку в споре о штрафах за пользование VPN

Власти не будут штрафовать россиян за пользование VPN
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Пользователи, заходящие на запрещенные ресурсы, не будут привлекаться к ответственности
Пользователи, заходящие на запрещенные ресурсы, не будут привлекаться к ответственности Фото:

Россиян не будут штрафовать за вход в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) и другие заблокированные ресурсы при помощи VPN. Об этом сообщил сенатор Артем Шейкин.

По его словам, передает РИА Новости, новый законопроект, одобренный профильным комитетом Госдумы, предусматривает штрафы только за умышленный поиск и распространение экстремистских материалов, а не за сам факт доступа к заблокированным сайтам. Шейкин подчеркнул, что основной акцент в новых поправках делается на регулирование деятельности провайдеров и владельцев VPN-сервисов.

Пользователи, которые просто заходят на запрещенные ресурсы, не будут привлекаться к административной ответственности. Штрафы предусмотрены для тех, кто рекламирует или предоставляет доступ к VPN и аналогичным сервисам: для граждан — от 50 до 80 тысяч рублей, для должностных лиц — от 80 до 150 тысяч, для юридических лиц — от 200 до 500 тысяч рублей.

Если VPN-сервис не взаимодействует с Роскомнадзором и нарушает установленные требования, ответственность наступает для владельцев этих сервисов. В случае неисполнения предписаний Роскомнадзора штрафы для владельцев VPN-устройств могут достигать миллиона рублей. Для обычных пользователей наказание возможно только при распространении или поиске экстремистских материалов.

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Россиян не будут штрафовать за вход в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) и другие заблокированные ресурсы при помощи VPN. Об этом сообщил сенатор Артем Шейкин. По его словам, передает РИА Новости, новый законопроект, одобренный профильным комитетом Госдумы, предусматривает штрафы только за умышленный поиск и распространение экстремистских материалов, а не за сам факт доступа к заблокированным сайтам. Шейкин подчеркнул, что основной акцент в новых поправках делается на регулирование деятельности провайдеров и владельцев VPN-сервисов. Пользователи, которые просто заходят на запрещенные ресурсы, не будут привлекаться к административной ответственности. Штрафы предусмотрены для тех, кто рекламирует или предоставляет доступ к VPN и аналогичным сервисам: для граждан — от 50 до 80 тысяч рублей, для должностных лиц — от 80 до 150 тысяч, для юридических лиц — от 200 до 500 тысяч рублей. Если VPN-сервис не взаимодействует с Роскомнадзором и нарушает установленные требования, ответственность наступает для владельцев этих сервисов. В случае неисполнения предписаний Роскомнадзора штрафы для владельцев VPN-устройств могут достигать миллиона рублей. Для обычных пользователей наказание возможно только при распространении или поиске экстремистских материалов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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