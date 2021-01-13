13 января 2021
12 января 2021

Крещенские купания в Кургане могут отменить из-за коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
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Крещенские купания. Курган, купель, мужчина, купание, крещение, крещение господне
Власти Кургана обсуждают возможную отмену традиционных крещенских купаний Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Кургане до сих пор не принято решение, будут ли проводиться традиционные крещенские купания 19 января. Есть вероятность, что их отменят из-за пандемии коронавируса, сообщает пресс-служба мэрии.

«Окончательного решения — будут ли в этом году в Кургане проведены крещенские купания — пока нет», — заявили в городской администрации. Ожидается, что этот вопрос сегодня рассмотрят на городском оперативном штабе по борьбе с COVID, а затем вынесут на обсуждение областного оперштаба.

Возможность проведения крещенских купаний в Кургане обсуждали накануне и на совещании в мэрии. Первый замглавы администрации города Андрей Жижин заявил, что окончательное решение будет приниматься с учетом рекомендаций областного оперштаба и Роспотребнадзора. Несмотря на это, подготовка к купаниям в городе ведется.

Если купания не отменят, купели оборудуют в районе пляжа «Бабьи пески» на реке Тобол. Уже отработаны вопросы парковки спецтехники и личных автомобилей, дежурства спасателей, торговли горячим чаем и выпечкой. Вопрос с переодеванием граждан пока не решен. В прошлые годы раздевалки организовывали в палатках, но сейчас из-за эпидемиологической ситуации это запрещено. Пока обсуждается возможность переодевания на открытом воздухе — в штатных раздевалках на пляже.

В некоторых регионах уже отменили крещенские купания в этом году. В частности, такие решения приняли в мэрии Перми и власти ХМАО. Русская православная церковь еще не пришла к единой позиции, но некоторые служители церквей поддерживают подобные решения властей.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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