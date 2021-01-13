В ЯНАО открыли участок жизненно важной зимней дороги

Большая часть дороги Салемал — Паневск проходит по льду Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

В ЯНАО 14 января запустили зимник Салемал — Паневск (сезонная трасса, часть маршрута проходит по замерзшим рекам). Это участок дороги из Аксарки до Яр-Сале, его протяженность 167 километров, из них 96 процентов проходит по льду. Об открытии сезонной трассы сообщает пресс-служба департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.

«Специалисты обследовали трассу, провели замеры льда на ледовых переправах, оценили состояние проезжей части и проверили наличие сигнальных вех и дорожных знаков. По итогам работы комиссии участок готов к безопасной эксплуатации. На участке Панаевск — Яр-Сале обустройство продолжается, ориентировочно открыть планируем в конце января», — приводит слова начальника отдела ГКУ «Дорожная дирекция ЯНАО» Владимира Щепина пресс-служба профильного департамента.

В прошлом году зимник до Яр-Сале так и не удалось открыть из-за аномально теплой для Ямала зимы. Это доставило много проблем местным жителям: зимник — это единственная возможность добраться до полуострова, если не считать дорогостоящих вертолетов. Из-за этого местные жители рисковали и выезжали на опасную трассу — спасателям приходилось несколько раз вытаскивать застрявшие во льду автомобили.

Сейчас на Ямале уже запущен зимник Лабытнанги — Мужи — Азовы — Теги. Также дорожники открыли сезонную трассу Коротчаево — Красноселькуп, но она временно закрыта из-за неблагоприятных погодных условий — порывов ветра до 14 метров в секунду.