13 января 2021
12 января 2021

В Тюмени суд не позволил мэрии выселить семью из жилья

© Служба новостей «URA.RU»
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Здания. Тюмень, калининский районный суд тюмени
Дело о выселении закончилось в пользу тюменцев, которые прожили в спорном общежитии больше 30 лет Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Власти Тюмени попытались отобрать жилье у семьи из трех человек, но суд не позволил этого сделать. Данные разбирательства представлены на сайте Калининского районного суда. Вместо выселения тюменцы получили право на законное владение помещением в общежитии, где они прожили более 30 лет.

«Отказать в удовлетворении иска департамента имущественных отношений администрации Тюмени о выселении из жилых помещений без предоставления другого жилья. Встречный иск о признании права пользования жилыми помещениями и заключении договора социального найма — удовлетворить», — такое решение вынес суд Калининского района Тюмени.

Семья — мать, отец и сын, — проживают в общежитии с 1987 года. В 1997 аэропорт «Рощино» выдал на жилье ордер, а спустя год передал здание в муниципальную собственность. Это и стало проблемой — уже в наши дни муниципалитет захотел забрать свое, так как договора найма на комнату у семьи не было.

Как пояснил суд, в момент выделения комнаты (33 года назад), процедура регламентировалась Жилищным кодексом РСФСР. По нему же и рассудили, что жилое помещение было предоставлено в бессрочное пользование. Таким образом, муниципалитет обязали заключить с семьей договор социального найма.

Ранее URA.RU писало о том, что в Тюмени в подобной ситуации оказались пенсионерка и ее внучка-сирота. После публикации эту историю взял на контроль заместитель главы Тюмени Владимир Третьяков. Однако вопрос все еще не решен — женщина подала в суд иск об отсрочке своего выселения.

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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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