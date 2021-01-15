40% россиян боятся побочных действий «Спутника V» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 16 января, — 406-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 322-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.

По данным сервиса coronavirus-monitor, за прошедшие сутки число зараженных увеличилось на 762 144, достигнув отметки в 94 238 258. Выздороветь из них удалось 65 965 646 пациентам (+440 193 за сутки). Жертвами COVID-19 за весь период пандемии стали 2 016 267 человек (+15 182).

Страной-лидером по количеству инфицированных остаются США, где соответствующий диагноз подтвердился у 24 076 596 американцев. Следом идут Индия (10 542 068) и Бразилия (8 394 253). Россия в этом списке занимает четвертую, а среди стран Европы — первую строчку с показателем 3 520 531.

Вакцина и лекарство

Один из ферментов змеиного яда проявляет активность против SARS-CoV-2, говорится в исследовании российских биологов. В лабораторных условиях ученые изучили фосфолипазу А2 (PLA2).

Россияне, прошедшие вакцинацию, все равно должны носить маски, предупредил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Она предотвращает тяжелое течение болезни и в большинстве случаев защищает от заражения, однако привитый человек может передать инфекцию тем, у кого нет иммунитета.

В России подготовлены общий план и описание методов клинических исследований «Спутника V» на пациентах с онкозаболеваниями. В ближайшем будущем может начаться набор добровольцев.

Вакцина, разработанная в Центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. Чумакова, будет зарегистрирована уже на днях, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. Это будет уже третья российская разработка после «Спутника V» и «ЭпиВакКороны».

40% россиян готовы привиться, показал опрос сервиса SuperJob. Еще 20% скорее откажутся. 40% опрошенных не доверяют «Спутнику V», потому что боятся его побочных действий.

Коронавирус в России

Эпидемиолог Геннадий Онищенко прокомментировал заявление омского Минздрава о том, что COVID-19 может провоцировать суицид. Данных о повышении склонности к суициду среди больных нет, хотя инфекция и действительно может вызвать психические нарушения, сказал он.

В России сформировался популяционный иммунитет к SARS-CoV-2, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, это произошло несмотря на невысокие показатели заболеваемости в сравнении с другими странами.

В России уже пройден пик заболеваемости COVID-19, новый всплеск заражений может произойти весной. Об этом заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Коронавирус в мире

Люди, переболевшие SARS-CoV-2 или прошедшие вакцинацию, защищены и от британского штамма вируса, рассказал URA.RU экс-глава лаборатории особо опасных инфекций центра «Вектор» Александр Чепурнов. Он подчеркнул, что британский вариант опаснее только тем, что быстрее распространяется.

Китайские медики призывают приостановить использование препарата Pfizer среди пожилых людей в связи со смертельными случаями в Норвегии. По словам китайского иммунолога, которые приводятся в газете, он был разработан в спешке и пока нет достаточной статистики использования этой вакцины.