Глава Минздрава раскрыл, зачем нужны маски после вакцинации

Михаил Мурашко отметил, что маски защищают окружающих от заражения Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Россияне, прошедшие вакцинацию от коронавируса, все равно должны носить маски. Об этом заявил глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«Граждане, прошедшие вакцинацию от новой коронавирусной инфекции, должны носить маски вне зависимости от титра антител до формирования популяционного иммунитета», — предупредил Мурашко. Он отметил, что вакцина предотвращает тяжелое течение болезни и в большинстве случаев защищает от заражения, однако привившийся человек все рано может передать инфекцию тем, у кого нет иммунитета против COVID-19. В таком случае маски могут защитить окружающих от заражения, заключил министр.

Руководитель отдела микробиологии латентных инфекций Центра имени Гамалеи, доктор медицинских наук Виктор Зуев в беседе с порталом «Ридус» призвал носить защитные маски даже тех, кто переболел коронавирусом и уже имеет иммунитет или получил вакцину против COVID-19. Он посоветовал делать это из уважения к другим людям, чтобы они не волновались. Ученый также отметил, что основную опасность сейчас представляют бессимптомные носители коронавирусной инфекции, поэтому защитные маски нужно носить всем.