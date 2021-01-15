Онищенко прокомментировал «суицидальный» симптом коронавируса

Данных о повышении склонности к суициду среди больных COVID-19 нет, хотя инфекция и действительно может вызвать психические нарушения. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.
«COVID-19 может вести к нарушению психики, но данных о повышении склонности к самоубийству среди больных нет», — цитирует Онищенко telegram-канал «Раньше всех. Ну почти». Это заявление сделано в ответ на комментарий омского Минздрава о том, что случаи повышения склонности к суициду у ковидных больных фиксируются по всему миру.
Этим чиновники объяснили ЧП в одной из больниц Омска, где пациент, больной коронавирусом, покончил с собой. «Повышение суицидальных настроений у таких пациентов отмечают специалисты по всему миру», — процитировал официальный ответ омского Минздрава портал «NGS55».
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