Онищенко прокомментировал «суицидальный» симптом коронавируса

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COVID-19 может поразить мозг, но склонность к суициду не вызывает, считает Геннадий Онищенко Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Данных о повышении склонности к суициду среди больных COVID-19 нет, хотя инфекция и действительно может вызвать психические нарушения. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.

«COVID-19 может вести к нарушению психики, но данных о повышении склонности к самоубийству среди больных нет», — цитирует Онищенко telegram-канал «Раньше всех. Ну почти». Это заявление сделано в ответ на комментарий омского Минздрава о том, что случаи повышения склонности к суициду у ковидных больных фиксируются по всему миру.

Этим чиновники объяснили ЧП в одной из больниц Омска, где пациент, больной коронавирусом, покончил с собой. «Повышение суицидальных настроений у таких пациентов отмечают специалисты по всему миру», — процитировал официальный ответ омского Минздрава портал «NGS55».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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