Аналитики: сколько россиян готовы вакцинироваться от коронавируса

Часть россиян выступают против вакцинации, не доверяя препарату «Спутник V» Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

40% россиян готовы пройти вакцинацию от коронавируса. Об этом свидетельствуют данные опроса сервиса SuperJob.

«Однозначно готовы к вакцинации от коронавируса 16% россиян, еще 24% скорее готовы», — приводятся данные опроса на сайте сервиса. 20% россиян ответили, что, скорее всего, откажутся от вакцины.

Почти половина опрошенных (40%) выступают против вакцинации, не доверяя препарату «Спутник V». Они боятся побочных действий вакцины, опираясь на то, что результаты испытаний препарата еще не опубликованы. Люди, обладающие хроническими заболеваниями, также отказываются от прививки. Среди мужчин больше респондентов, готовых вакцинироваться. Почти половина из них (48%) готовы сделать прививку. При этом лишь 30% женщин ответили на соответствующий вопрос положительно.

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что в РФ наступает переломный момент эпидемии коронавируса. Он связал это с началом вакцинации препаратом «Спутник V», передает « Утро.ру ». Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко призвал российские регионы подготовиться к началу массовой вакцинации от коронавируса.