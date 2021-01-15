Роспотребнадзор: в РФ миновал пик эпидемии коронавируса

Нового роста числа зараженных коронавирусом можно ожидать весной Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В России уже пройден пик заболеваемости коронавирусом Об этом заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

«Можно предположить, что пик заболеваемости уже пройден», — приводит слова Пшеничной ТАСС. Она отметила, что в разных регионах ситуация может отличаться. Она считает, что такого роста числа новых зараженных, который наблюдался осенью прошлого года, ожидать не стоит. Специалист подчеркнула, что небольшой всплеск заболеваемости может произойти весной.

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко призвал россиян, сделавших прививку от коронавируса, продолжать носить маски, передает агентство Nation News. Он подчеркнул, что правила масочного режима актуальны для всех. За последние сутки в России выявлено 24 715 новых случаев коронавируса, всего в стране с инфекцией столкнулись 3,5 миллионов человек.