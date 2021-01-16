Сегодня, 17 января, — 407-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 323-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.
По данным сервиса coronavirus-monitor, за прошедшие сутки число зараженных увеличилось на 676 707, достигнув отметки в 94 914 965. Выздороветь из них удалось 66 407 850 пациентам (+442 204 за сутки). Жертвами COVID-19 за весь период пандемии стали 2 029 819 человек (+13 552).
Страной-лидером по количеству инфицированных остаются США, где соответствующий диагноз подтвердился у 24 302 989 американцев. Следом идут Индия (10 558 710) и Бразилия (8 456 705). Россия в этом списке занимает четвертую, а среди стран Европы — первую строчку с показателем 3 544 623.
Вакцина и лекарство
Коронавирус может измениться настолько, что иммунитет после болезни или вакцинации перестанет действовать. В таком случае вакцины, которые разрабатываются сейчас, окажутся неэффективными, заявил вирусолог Александр Чепурнов. Несмотря на это, с 19 января от коронавируса в Москве начнут прививать индивидуальных предпринимателей, их сотрудников, а также самозанятых. В столице уже начали вакцинировать работников научной отрасли, предприятий информтехнологий, гостиниц и туристических агентств.
При этом депутат Госдумы РФ выступил
Коронавирус в России
В России поставлен рекорд смертей от коронавируса в 2021 году. За последние сутки скончались почти 600 человек. При этом вирусолог Анатолий Альтштейн утверждает, что вскоре летальность снизится. Ученый отметил, что весной умирало гораздо больше людей от COVID-19, чем сейчас.
Также стало известно, что среди заболевших коронавирусом в России преобладают женщины (57%). На долю мужчин приходится 43%. Однако, по мнению иммунолога Николая Крючкова, это не зависит от гендерной особенности. Дело в том, что женщины чаще обследуются, поэтому в процентном отношении по заболеваемости COVID-19 превосходят мужчин.
Российских пенсионеров МВД, заболевших вирусом, отказываются обслуживать в ведомственных медучреждениях. Врачи ссылаются на указ главы МВД Владимира Колокльцева, в котором якобы говорится о том, что с COVID-19 в их больницу могут попасть только действующие сотрудники.
Россия с 27 января возобновляет авиасообщение с Финляндией, Вьетнамом, Индией и Катаром. Кроме того, число регулярных рейсов между Россией и Египтом увеличится до пяти в неделю. При этом туристические поездки пока недоступны, однако некоторые из этих стран можно использовать как транзитные хабы. Эксперты туриндустрии также спрогнозировали, когда россияне смогут полететь в Европу и Таиланд. По их мнению, в апреле — мае, когда начнется туристический сезон, Россия может возобновить авиасообщение со странами, которые омывает Средиземное море, а также с Таиландом. Шансы велики, так как у этих государств хорошие перспективы в борьбе с пандемией.
Коронавирус в мире
Группа китайских ученых
Около пяти тысяч упаковок мороженого с украинскими ингредиентами оказались заражены коронавирусом в Китае. Сейчас власти пытаются разыскать людей, которые приобрели товар и могли заразиться COVID-19. Однако, по мнению российских ученых, ферменты, которые присутствуют в молочных продуктах, могут уничтожать оболочку коронавируса. В мороженом могли обнаружить не сам вирус, а всего лишь вирусную нуклеиновую кислоту.
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