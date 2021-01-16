Коронавирус может измениться настолько, что иммунитет после болезни или вакцинации перестанет действовать Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 17 января, — 407-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 323-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.

По данным сервиса coronavirus-monitor, за прошедшие сутки число зараженных увеличилось на 676 707, достигнув отметки в 94 914 965. Выздороветь из них удалось 66 407 850 пациентам (+442 204 за сутки). Жертвами COVID-19 за весь период пандемии стали 2 029 819 человек (+13 552).

Страной-лидером по количеству инфицированных остаются США, где соответствующий диагноз подтвердился у 24 302 989 американцев. Следом идут Индия (10 558 710) и Бразилия (8 456 705). Россия в этом списке занимает четвертую, а среди стран Европы — первую строчку с показателем 3 544 623.

Вакцина и лекарство

Коронавирус может измениться настолько, что иммунитет после болезни или вакцинации перестанет действовать. В таком случае вакцины, которые разрабатываются сейчас, окажутся неэффективными, заявил вирусолог Александр Чепурнов. Несмотря на это, с 19 января от коронавируса в Москве начнут прививать индивидуальных предпринимателей, их сотрудников, а также самозанятых. В столице уже начали вакцинировать работников научной отрасли, предприятий информтехнологий, гостиниц и туристических агентств.

При этом депутат Госдумы РФ выступил против обязательной вакцинации от COVID-19. Это может привести к социальной и политической напряженности. Однако законодательство на данный момент позволяет включать в трудовой контракт подобные требования.

Президент Гвинеи Альфа Конде привился российской вакциной «Спутник V», став первым лидером в Африке, принявшим решение в ее пользу. Наряду с главой государства прививку также сделали члены правительства. А вот регулятор Бразилии отклонил запрос на экстренное использование «Спутник V» . По его мнению, препарат не соответствует минимальным критериям для этих целей.

Коронавирус в России

В России поставлен рекорд смертей от коронавируса в 2021 году. За последние сутки скончались почти 600 человек. При этом вирусолог Анатолий Альтштейн утверждает, что вскоре летальность снизится. Ученый отметил, что весной умирало гораздо больше людей от COVID-19, чем сейчас.

Также стало известно, что среди заболевших коронавирусом в России преобладают женщины (57%). На долю мужчин приходится 43%. Однако, по мнению иммунолога Николая Крючкова, это не зависит от гендерной особенности. Дело в том, что женщины чаще обследуются, поэтому в процентном отношении по заболеваемости COVID-19 превосходят мужчин.

Российских пенсионеров МВД, заболевших вирусом, отказываются обслуживать в ведомственных медучреждениях. Врачи ссылаются на указ главы МВД Владимира Колокльцева, в котором якобы говорится о том, что с COVID-19 в их больницу могут попасть только действующие сотрудники.

Россия с 27 января возобновляет авиасообщение с Финляндией, Вьетнамом, Индией и Катаром. Кроме того, число регулярных рейсов между Россией и Египтом увеличится до пяти в неделю. При этом туристические поездки пока недоступны, однако некоторые из этих стран можно использовать как транзитные хабы. Эксперты туриндустрии также спрогнозировали, когда россияне смогут полететь в Европу и Таиланд. По их мнению, в апреле — мае, когда начнется туристический сезон, Россия может возобновить авиасообщение со странами, которые омывает Средиземное море, а также с Таиландом. Шансы велики, так как у этих государств хорошие перспективы в борьбе с пандемией.

Коронавирус в мире

Группа китайских ученых смоделировала развитие пандемии коронавируса в 2021 году . При наихудшем варианте развития событий общее число зараженных коронавирусом по всему миру увеличится с 92 миллионов до 170 миллионов за ближайшие два месяца. При этом одна пятая от общего числа заболеваний в мире придется на США.

Около пяти тысяч упаковок мороженого с украинскими ингредиентами оказались заражены коронавирусом в Китае. Сейчас власти пытаются разыскать людей, которые приобрели товар и могли заразиться COVID-19. Однако, по мнению российских ученых, ферменты, которые присутствуют в молочных продуктах, могут уничтожать оболочку коронавируса. В мороженом могли обнаружить не сам вирус, а всего лишь вирусную нуклеиновую кислоту.