В центре Гамалеи спрогнозировали будущее мутаций коронавируса

Раскрыто будущее мутаций коронавируса Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Со временем коронавирус станет заразнее, но его летальность снизится. Об этом заявил сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, вирусолог Анатолий Альтштейн.

«Нельзя сказать, что это происходит быстрыми темпами. Но мы ясно видим, что весной умирало гораздо больше людей от COVID-19, чем сейчас», — сказал вирусолог в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

По его словам, смертность снизилась из-за улучшения методов лечения, однако этот фактор не может объяснить настолько значительные изменения в статистике. Если весной по миру умирали более 5% пациентов, то сейчас уровень летальности — около 2%.

Ранее врач-онкоиммунолог Даниил Щепеляев заявил, что коронавирус может мутировать и станет похож на грипп, сообщает агентство Nation News. Как заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, в России найдено почти 1500 мутаций коронавируса, передает телеканал 360. Тем временем автор книги «Вирусолог: цена ошибки» Александр Чепурнов предупредил, что COVID может измениться настолько, что иммунитет после болезни или вакцинации перестанет действовать.