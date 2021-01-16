16 января 2021

В центре Гамалеи спрогнозировали будущее мутаций коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
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Работа фельдшеров скорой помощи в условиях коронавирусной инфекции на территории городской больницы №2. Курган, защитный костюм, фельдшер на вызове, скорая помощь, covid19, пандемия коронавируса, средства защиты
Раскрыто будущее мутаций коронавируса Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Со временем коронавирус станет заразнее, но его летальность снизится. Об этом заявил сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, вирусолог Анатолий Альтштейн.

«Нельзя сказать, что это происходит быстрыми темпами. Но мы ясно видим, что весной умирало гораздо больше людей от COVID-19, чем сейчас», — сказал вирусолог в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

По его словам, смертность снизилась из-за улучшения методов лечения, однако этот фактор не может объяснить настолько значительные изменения в статистике. Если весной по миру умирали более 5% пациентов, то сейчас уровень летальности — около 2%.

Ранее врач-онкоиммунолог Даниил Щепеляев заявил, что коронавирус может мутировать и станет похож на грипп, сообщает агентство Nation News. Как заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, в России найдено почти 1500 мутаций коронавируса, передает телеканал 360. Тем временем автор книги «Вирусолог: цена ошибки» Александр Чепурнов предупредил, что COVID может измениться настолько, что иммунитет после болезни или вакцинации перестанет действовать.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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