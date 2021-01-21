Врачи назвали различия трех российских вакцин от коронавируса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 21 января, — 411-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 327-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.

Вакцина и лекарство

Прививку от коронавируса лучше всего ставить в межсезонье, когда заболеваемость идет на спад. По словам вирусолога Александра Чепурнова, вакцинироваться в момент эпидемии нельзя. Но сейчас нет возможности ждать. При этом после первой дозы и ревакцинации россиянам в течение месяца и больше следует уделять особое внимание своему здоровью, чтобы не заболеть.

Российские вакцины «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак» помогут привить 70-80% населения и создать коллективный иммунитет. Однако каждый из препаратов имеет свои преимущества. Достоинство «Спутника V» — универсальность, «ЭпиВакКороны» — безопасность для людей с аллергическими заболеваниями, а «КовиВака» — неприхотливость: вакцину легче хранить и транспортировать.

Дефицит вакцин от коронавируса в регионах России возник из-за растущего спроса на препараты, заявил Дмитрий Песков. Он отметил, что, учитывая масштабы массовой вакцинации, подобные сбои нельзя исключать. При этом в РФ еще не приняли решения по введению ковид-паспортов. Глава Совфеда РФ Валентина Матвиенко считает, что вводить подобные документы нет необходимости.

Коронавирус в России и в мире

В России растет смертность от коронавируса, за последние сутки жертвами инфекции стали более 600 человек. При этом в Минздраве сравнили стоимость лечения COVID-19 и внебольничной пневмонии. Оказалось, что коронавирусную инфекцию лечить в 2,5 раза дороже .

В мире поставлен новый антирекорд по количеству смертей, связанных с коронавирусом, сообщили в ВОЗ. Как уточнили в организации, наиболее сложная ситуация наблюдается в Северной и Южной Америке. При этом шанс полностью избавиться от инфекции в мире появится только тогда, когда иммунитетом к коронавирусу будет обладать до 90% популяции.

Что говорят врачи и ученые

Клапаны, расположенные в респираторах, помогают легче дышать, однако они не фильтруют выдыхаемых воздух. Член научного совета минздрава Турции, доцент Афшин Эмре Кайыпмаз отметил, что для защиты от коронавируса подойдет обычная медицинская маска.

Ученые из Медицинского университета Киото пришли к выводу, что черный чай дезактивирует SARS-CoV-2 в слюне человека . Они читают, что если эффект сможет продлиться несколько часов, то чай можно рекомендовать в качестве напитка или для полосканий, чтобы снизить заболеваемость COVID-19.

Китайские ученые открыли новый способ проникновения коронавируса в легкие. «Входными воротами» в клетки может служить не только белок АСЕ2, но и фермент AXL.