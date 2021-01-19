Медик рассказал, чем отличаются респираторы от медицинских масок

Клапаны, расположенные в респираторах, помогают легче дышать, однако они не фильтруют выдыхаемых воздух. Член научного совета минздрава Турции, научный сотрудник клиники неотложной медицины Анкарской городской больницы, доцент Афшин Эмре Кайыпмаз отметил, что для защиты от коронавируса подойдет обычная медицинская маска.
«Клапаны, расположенные на этих масках, позволяют легче дышать, эти средства защиты обеспечивают меньшую влажность. Однако они не фильтруют выдыхаемый воздух. Именно поэтому в самолетах, других видах транспорта и многолюдных местах эти маски не подходят для использования», — приводит слова Кайыпмаза РИА «Новости». Специалист подчеркнул, что в общественных местах достаточно использовать медицинскую маску.
По словам эксперта, респираторы предназначены для медицинских работников, имеющие определенные особенности, связанные с их трудом. В качестве примера Кайыпмаз приводит работу в реанимационных отделениях при высоком уровне содержания аэрозолей, либо при интубации инфицированных COVID-19, так как вероятность заражения у медика при этой процедуре резко возрастает.
Ранее сообщалось, что лучшей защитой от коронавируса являются респираторы N95 — 98% защиты. Однако врач-инфекционист Илья Акинфиев отметил, что в респираторах без клапана тяжелее дышать, тяжелее находиться в помещении, пишет RT. Врач-иммунолог Владислав Жемчугов также настаивает на том, что строительные респираторы, а также им подобные маски с клапанами нельзя использовать ежедневно, передает «Пятый канал».
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