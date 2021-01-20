20 января 2021

Ученые обнаружили новый способ попадания коронавируса в легкие

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Китайские ученые выяснили, что отключение рецепторов снижало количество вирусных копий РНК в эпителиальных клетках легких у людей Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Китайские ученые открыли новый способ проникновения коронавируса в легкие. Исследования показали, что «входными воротами» в клетки может служить не только белок АСЕ2.

Специалисты узнали, что аналогичную роль выполняет также фермент AXL. «Мы обнаружили, что рецептор тирозин-протеинкиназы UFO (AXL) специфически взаимодействует с N-доменом SARS-CoV-2», — передают «Известия» слова ученых.

AXL — это мембранный белок, который связан с передачей сигналов от внеклеточных соединительных тканей в цитоплазму клетки. Он регулирует большое количество физиологических процессов, которые связаны, в том числе, с выживанием клеток. Китайские исследователи выяснили, что отключение рецепторов снижало количество вирусных копий РНК в эпителиальных клетках легких у людей.

Ранее ученые из Бельгии и Нидерландов заявили о тревожных признаках COVID-19, передает «Царьград». По данным исследователей, у некоторых пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию даже в легкой форме, потом проявляются признаки хронического заболевания. Однако российский ученый Алексей Аграновский считает, что еще рано говорить о том, что коронавирус может стать хроническим заболеванием.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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