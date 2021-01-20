Ученые обнаружили новый способ попадания коронавируса в легкие

Китайские ученые открыли новый способ проникновения коронавируса в легкие. Исследования показали, что «входными воротами» в клетки может служить не только белок АСЕ2.
Специалисты узнали, что аналогичную роль выполняет также фермент AXL. «Мы обнаружили, что рецептор тирозин-протеинкиназы UFO (AXL) специфически взаимодействует с N-доменом SARS-CoV-2», — передают «Известия» слова ученых.
AXL — это мембранный белок, который связан с передачей сигналов от внеклеточных соединительных тканей в цитоплазму клетки. Он регулирует большое количество физиологических процессов, которые связаны, в том числе, с выживанием клеток. Китайские исследователи выяснили, что отключение рецепторов снижало количество вирусных копий РНК в эпителиальных клетках легких у людей.
Ранее ученые из Бельгии и Нидерландов заявили о тревожных признаках COVID-19, передает «
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