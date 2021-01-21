21 января 2021

Тюменцев хотят освободить от транспортного налога

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Здания администрации города , области и областной думы. Тюмень, сквер, тюменская областная дума, благоустройство, зона отдыха, табличка
Новация коснется не всех Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В Тюменской области хотят частично отменить транспортный налог для многодетных семей. Такой законопроект внесен в областную думу.

«Предлагается расширить перечень налогоплательщиков, имеющих право на освобождение от уплаты транспортного налога. А именно — при предоставлении налоговой льготы многодетным семьям исключить ограничение по мощности двигателя объекта налогообложения», — говорится в тексте законопроекта, внесенного в тюменскую областную думу. Его рассмотрят на следующей неделе на заседании комитета по бюджету, налогам и финансам.

В настоящее время многодетные семьи могут не платить налог за один автомобиль, если мощность его двигателя не превышает 150 л. с. Это ограничение и хотят отменить депутаты. При этом другие останутся в силе. К примеру, от налога не освободят, если авто стоит три миллиона рублей или дороже. Кроме того, льготой может воспользоваться только один из родителей.

Ранее URA.RU сообщало и о других льготах, которые хотели ввести для многодетных семей. Так, идею об оплате проезда в отпуск для этой категории большинство депутатов отклонили.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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