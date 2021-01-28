В Кургане начинается суд над бывшим первым замгубернатора

Первое судебное заседание по делу Сергея Пугина назначено на 11 февраля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Уголовное дело бывшего курганского замгубернатора Сергея Пугина

В Курганском городском суде стартует судебный процесс по делу бывшего первого заместителя губернатора Сергея Пугина. Экс-чиновника обвиняют в четырех взятках и злоупотреблении полномочиями. Вместе с ним на скамье подсудимых окажутся два бывших руководителя Шадринского района.

«Назначено судебное заседание», — отмечается в ГАС «Правосудие». Оно состоится 11 февраля. Дело Пугина будет рассматриваться единолично судьей Владимиром Максимовым.

По данным следствия, с апреля по декабрь 2018 года экс-чиновники обеспечили приемку и оплату не выполненных работ по строительству объектов в селах Верхозино и Мальцево Шадринского района. Это якобы сделано для создания видимости полного и своевременного освоения денег. К настоящему времени эти объекты не достроены и не сданы в эксплуатацию. Ущерб бюджетам разных уровней оценен в 27 млн рублей. Также следствие считает, что Пугин получал взятки от экс-директора компании «Мультипласт», которая занималась строительством указанных объектов.

Два других фигуранта дела — экс-глава Шадринского района Владимир Осокин и его бывший заместитель Вячеслав Рознин. Их обвиняют по ч.3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия).

Судье Максимову уже не в первый раз поручено разбираться с делом высокопоставленного экс-чиновника. Так, в июне 2020 года он вынес обвинительный приговор экс-заместителю губернатора Курганской области Роману Ванюкову. За четыре взятки Ванюкова приговорили к 11 годам лишения свободы со штрафом в девять миллионов рублей.