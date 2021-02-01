Прокуратура требует закрыть в Тюмени два реабилитационных центра

Прокуратура Калининского округа Тюмени провела проверку частных пансионатов и хостела Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Прокуратура Калининского округа Тюмени направила в суд иски о запрете деятельности АНО «Реабилитационный центр социально-психологической помощи зависимым «Счастливая семья», общественной благотворительной организации «Путь Преодоления Урал» и хостела, принадлежащего ООО «Мун Косметикс» до устранения нарушений требований пожарной безопасности. Об этом сообщает официальный сайт ведомства.

«Прокуратура Калининского округа Тюмени с привлечением специалистов ГУ МЧС России по Тюменской области провела проверку трех объектов по оказанию услуг с круглосуточным проживанием граждан. Во всех трех объектах выявлены нарушения правил пожарной безопасности», — указано на официальном сайте ведомства.

Среди выявленных нарушений — отсутствие автоматической пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Так, в хостеле, принадлежащем ООО «Мун Косметикс» нет автоматической подачи светового и звукового сигналов о возникновении пожара от систем пожарной сигнализации, обозначений направления движения к противопожарному водоснабжению и т. д.

Ранее агентство писало о том, что 9 января в поселке Боровском произошел пожар, жертвами которого стали семь человек. Как выяснилось позже, в сгоревшем частном доме располагался нелегальный дом престарелых.