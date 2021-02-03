Рабочие курганского завода два месяца не получали зарплату

Работодатель не выплатил сотрудникам более 3,7 млн рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На Шадринском заводе железобетонных изделий и металлоконструкций (Курганская область) 75 работников не получали зарплату более двух месяцев. Об этом 4 февраля сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Курганской области.

«По данным следствия, 75 работникам указанного предприятия работодателем не выплачивалась зарплата в полном объеме в срок свыше двух месяцев», — рассказали в пресс-службе. Работникам завода предприятие задолжало более 3,7 миллионов рублей.

Представители ведомства добавили, что у работодателя была возможность погасить долги по зарплате. На момент написания новости, сотрудники СК завершили расследование уголовного дела в отношении генерального директора завода.

Задолженность по зарплате была погашена в течение двух месяцев. Также была выплачена компенсация. Благодаря этому в отношении директора, который до этого не совершал подобного преступления, было прекращено уголовное дело.